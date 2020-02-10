В московской галерее Зураба Церетели убили охранника

В московской Галерее искусств Зураба Церетели нашли труп мужчины. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает ТАСС.

Убитый был охранником в галерее, его тело нашли на рабочем месте в воскресенье вечером. По предварительным данным, смерть наступила от травмы головы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливается личность преступника.

22 января сообщалось, что житель подмосковного поселка Поварово обнаружил в мусорном контейнере человеческие останки, расфасованные в тканевый мешок и три полиэтиленовых пакета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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