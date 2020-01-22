Россиянин нашел в мусорном контейнере человеческие останки

Житель подмосковного поселка Поварово обнаружил в мусорном контейнере человеческие останки. Об этом в среду, 22 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника редакции, части тела, расфасованные в тканевый мешок и три полиэтиленовых пакета, были обнаружены в контейнере возле продуктового магазина. В частности, в мешке и пакетах находились два бедра, таз и грудная клетка без внутренностей и кожи, они направлены в морг.

Как отмечает Telegram-канал Hue, в настоящее время в связи с инцидентом проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В декабре 2019 года сообщалось, что в центре Москвы дворник нашел рядом со складом мусора тело женщины со следами насилия.

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