Расчленивший журналистку изобретатель женился на уроженке России

Датский изобретатель Петер Мадсен, осужденный за убийство шведской журналистки Ким Валль, женился уроженке России Дженни Курпен. Об этом сообщается на странице девушки в Facebook.

«Мой муж совершил ужасное преступление, и он наказан за это. Однако, зная его по-настоящему, я имею исключительное право сказать, что мне повезло быть с самым красивым, умным, талантливым, преданным и чутким человеком и человеком», — написала она. Информацию о браке Курпен также подтвердила РИА Новости.

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