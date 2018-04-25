Суд вынес приговор расчленившему журналистку изобретателю

Датский суд признал изобретателя Петера Мадсена виновным и приговорил к пожизненному заключению за убийство и расчленение шведской журналистки Ким Валль на самодельной подводной лодке. Об этом сообщает в среду, 25 апреля, Reuters.

Мадсен отрицал свою причастность к убийству, как и какое-либо сексуальное насилие в отношении женщины, однако признался в расчленении трупа. По его словам, Валль умерла из-за неисправности и скопления ядовитых выхлопных газов. Он под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела: расчленил труп, несколько раз проткнул его отверткой, в том числе вагину, «чтобы не скапливались газы», а затем выбросил в море.

Материалы по теме Концы в воду Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке

В январе сообщалось, что Мадсен издевался над Валль перед тем, как убить ее. По мнению следствия, мужчина связал ее, а затем начал бить, резать и колоть. Изобретателю было предъявлено обвинение в убийстве, а также в преступлении сексуального характера и непристойном обращении с трупом.

Валль пропала 10 августа 2017 года. Она хотела сделать репортаж о конструкторской деятельности Мадсена и отправилась с ним в море на самодельной подлодке «Наутилус». На следующий день судно подало сигнал бедствия. Когда спасатели обнаружили лодку, на ней находился только Мадсен. В октябре полиция Дании нашла голову и ноги девушки, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!