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Датский изобретатель расписал подробности расчленения журналистки на подлодке

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Петер Мадсен

Датский изобретатель Петер Мадсен протыкал тело уже умершей шведской журналистки Ким Валль перед тем, как расчленить и выбросить останки в море. Об этом стало известно на слушаниях по его делу, идущих в Копенгагене с 20 марта, передает The Telegraph.

Мужчина утверждает, что Валль умерла из-за неисправности на подлодке: неполадка привела к скоплению ядовитых выхлопных газов. Сам же он под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела.

Мадсен признался, что использовал заостренную отвертку длиной 50 сантиметров, чтобы несколько раз проткнуть тело. «Я сделал несколько проколов в разных частях, потому что не хотел, чтобы там скопились газы. Ничего сексуального в отверстиях в вагине не было. Я понимаю, почему вы так считаете, но с моей стороны не было никакого сексуального подтекста», — объяснил он.

На слушании также стало известно о показаниях Мадсена полиции. Тогда он сообщил, что вспомнил криминальный фильм «Семь» (Se7en), когда отрезал голову журналистки. По словам мужчины, в этом нет ничего неестественного, поскольку в фильме присутствует сцена с отрубленной конечностью.

Изобретатель также подтвердил, что хотел избавиться от следов случившегося на подлодке, передает New York Post. Он заявил, что расчленять труп было ужасно и он хочет, чтобы произошедшее ушло в прошлое. Прокуроры охарактеризовали мужчину как психопата с агрессивными сексуальными наклонностями, а также сообщили о найденных на его компьютере видео с обезглавливанием женщин.

В январе сообщалось, что Мадсен издевался над Валль перед тем, как убить ее. По мнению следствия, мужчина связал ее, а затем начал бить, резать и колоть. Изобретателю было предъявлено обвинение в убийстве женщины, а также в преступлении сексуального характера и непристойном обращении с трупом.

Мадсен отрицает свою причастность к убийству и какое-либо сексуальное насилие, однако признается в расчленении трупа.

Валль пропала 10 августа 2017 года. Она хотела сделать репортаж о конструкторской деятельности Мадсена и отправилась с ним в море на самодельной подлодке «Наутилус». На следующий день судно подало сигнал бедствия. Когда спасатели обнаружили лодку, на ней находился только Мадсен. В октябре полиция Дании нашла голову и ноги девушки, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла.

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