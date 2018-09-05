Расчленивший журналистку изобретатель счел свое наказание слишком жестоким

Датский изобретатель Петер Мадсен подал апелляцию на решение суда о пожизненном заключении за убийство и надругательство над трупом. Наказание кажется стороне защиты слишком жестоким, сообщает агентство Reuters.

По заявлениям адвоката мужчины, то, что Мадсен не оспаривает обвинения в убийстве, не значит, что он в нем сознался. Как пишет газета The Local, защита считает наказание «непропорциональным по сравнению с прецедентами». Помимо изобретателя, пожизненный срок за убийство одного человека в Дании отбывает только один человек. Жестокий приговор прокурор объяснил тем, что преступление было спланировано и подготовлено заранее.

За время расследования Мадсен несколько раз менял показания и в итоге признал, что расчленил тело Ким Валль и выкинул его в воду. Но ее смерть он называет несчастным случаем: женщина якобы отравилась угарным газом, пока он поднимался на палубу. Однако эксперты-психиатры сочли изобретателя патологическим лжецом, представляющим опасность для окружающих.

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Убийство произошло в августе прошлого года: журналистка Ким Валль отправилась с изобретателем в плавание на подводной лодке и не вернулась домой. Спустя два месяца были найдены ее останки. На тот момент Мадсен уже был под следствием.

В 2015 году в Дании произошло всего 56 убийств. Помимо изобретателя-убийцы, на пожизненное заключение осуждены всего 25 датчан.

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