В Италии нашли окровавленный труп россиянки в синяках и ожогах

В центре Милана был обнаружен окровавленный труп 34-летней россиянки со следами ожогов и синяками. Об этом сообщает Corriere della Sera.

В правоохранительные органы обратился отец погибшей. Он не мог связаться с дочерью на протяжении одного дня и был вынужден выбить входную дверь квартиры. Согласно заключению судмедэкспертов, когда девушку обнаружили, она уже была мертва на протяжении суток.

В полиции предполагают, что смерть не была насильственной. Девушка якобы страдала от депрессивного расстройства и лечилась от алкоголизма. В частности, отмечается, что ожоги могут быть не связаны с гибелью россиянки: по адресу ее проживания уже вызывали полицию, там произошел пожар.

Представители генконсульства России в Италии разбираются в произошедшем. Личность девушки и детали происшествия уточняются.

6 февраля в итальянском городе Пиоссаско под Турином обнаружили тела россиянки и ее мужа, гражданина Дании. Согласно предварительной версии, датчанин зарезал супругу в ходе ссоры, после чего совершил самоубийство.

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