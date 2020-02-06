В Италии россиянку нашли зарезанной после ссоры с мужем

Тела россиянки и ее мужа, гражданина Дании, обнаружили в итальянском городе Пиоссаско под Турином. Об этом пишет La Stampa.

По данным издания, погибшие — 32-летняя Анна Марочкина и 39-летний Андреас Педерсен, они были женаты в течение пяти лет. Согласно предварительной версии, датчанин зарезал супругу в ходе ссоры, после чего совершил самоубийство.

Полицейских вызвал сосед семейной пары. В четверг, 6 февраля, около 04:00 мужчина услышал громкие крики из квартиры супругов, при этом россиянка отчаянно просила о помощи.

Марочкина и Педерсен работали в компании AP Service 3D, основанной датчанином в 2008 году. Фирма специализировалась на разработке 3D-моделей и консалтинговых услугах для клиентов, в частности, в автомобильной отрасли. Россиянка работала в компании в сфере архитектуры и графики.

Правоохранительные органы Италии ведут расследование происшествия и устанавливают все детали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!