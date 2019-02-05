Автобус насмерть сбил пожилого туриста на глазах у всей семьи

Туристический автобус насмерть сбил пожилого путешественника из Южной Кореи на глазах у детей и жены. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам полицейского Уэйна Эверса, 68-летний турист погиб в долине реки Те Паки (Новая Зеландия) во время катания на песчаных дюнах на специальной доске.

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Съезжая с песчаной горки, кореец выехал на проезжую часть и попал под колеса туристического автобуса. За происходящим наблюдали его супруга, сын, невестка и внучка.

В полиции отметили, что водитель автобуса мог предотвратить аварию. Дело передано следователям.

В декабре 2018 года пожилой водитель из Италии сбил 30-летнего россиянина Сергея Маньковского, когда тот совершал прогулку по городу Палермо с женой. Прибывшие на место ДТП медики не успели спасти россиянина, он скончался сразу после аварии. Отмечалось, что итальянец управлял автомобилем Fiat 600.

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