В российском городе на Поклонном кресте нашли труп

Следователи Белгорода выясняют, как на 15-метровом городском Поклонном кресте оказалось тело юноши, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Организован осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, версии произошедшего», — говорится в публикации. В тексте не уточняется, какие предварительные версии есть у следствия.

Труп был обнаружен утром в понедельник, 3 февраля, на Белой горе в районе авторынка. Telegram-канал «Белгород №1» сообщал, что на вид умершему молодому человеку около 20 лет. При себе у него не было предсмертной записки. По неподтвержденным данным, Следственный комитет возбудил уголовное дело. По какой статье, канал не упоминает.

В конце января российская пенсионерка нашла в ванной тело зятя, который покончил с собой. Мужчина работал хирургом и недавно узнал, что у него рак.

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