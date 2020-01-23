Названа возможная причина самоубийства срочника в московской воинской части

Житель подмосковного Сергиева Посада, проходивший срочную службу в воинской части на юге Москвы, мог покончить с собой из-за проблем со здоровьем. Возможную причину его самоубийства называет «Московский комсомолец».

По данным издания, тело 19-летнего юноши было найдено в туалете днем в среду, 22 января. Рядом с трупом был поясной ремень. Командир роты вызвал скорую, реанимационная бригада приехала через три минуты, но вернуть солдата к жизни не удалось. В его личных вещах нашли предсмертную записку с обращением к родителям. «Прощу меня простить — так надо», — говорится в ней.

По словам сослуживцев, молодой человек был открытым и жизнерадостным, подавленного настроения у него никто не замечал. Мать погибшего отметила, что сын часто жаловался на боль в ногах и по этому поводу лежал в лазарете. Рентген показал плоскостопие, ему прописали мазь, но ноги продолжали болеть. «Он страдал, но ему не верили. Думали, что "косит" от армии», — пояснила родительница.

За день до самоубийства солдат позвонил родителям и сообщил, что на следующий день ему предстоит провести на ногах 24 часа, потому что его назначили дневальным по роте. «МК» не уточняет, проводится ли расследование по факту случившегося.

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