Российский солдат получил пулю в челюсть

Проходящий срочную службу в Карелии солдат получил ранение в военной части в гарнизоне Бесовец в Карелии. Об этом сообщает «Столица на Онего» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в 9:30 утра в понедельник, 23 декабря. Пуля попала военнослужащему в челюсть. Его состояние оценивается как тяжелое.

Издание отмечает, что рассматривается версия о попытке самоубийства.

В правоохранительных органах информацию о ранении подтвердили. Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев отказался комментировать произошедшее.

11 декабря солдат-срочник покончил с собой на железнодорожной станции «Иркутск-Сортировочный» после ссоры с девушкой. В Минобороны позднее заявили, что смерть наступила из-за неосторожного обращения с оружием.

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