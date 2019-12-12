В Минобороны прокомментировали смерть солдата на железнодорожной станции

Министерство обороны России прокомментировало смерть солдата-срочника на железнодорожной станции «Иркутск-Сортировочный». Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), по предварительным данным, военнослужащий погиб в результате неосторожного обращения с оружием, пишет «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что это произошло, когда солдат находился на посту в составе караула по охране и сопровождению воинских грузов. Проверку по факту смерти начала комиссия Западного военного округа и правоохранительные органы.

Несчастный случай произошел около 18:00 по местному времени (13:00 мск) 11 декабря. Изначально сообщалось, что российский солдат-срочник покончил с собой. Отмечалось, что незадолго до этого 20-летний военнослужащий по призыву поссорился со своей девушкой. Как писало агентство «Интерфакс», по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК («Доведение до самоубийства»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!