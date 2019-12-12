Российский солдат-срочник покончил с собой на железнодорожной станции «Иркутск-Сортировочный». Об этом сообщает издание IRK.ru.
По предварительной информации, незадолго до инцидента 20-летний военнослужащий по призыву поссорился со своей девушкой. Как пишут «Вести-Иркутск», в столице Приангарья солдат был проездом в составе военного караула, который сопровождал груз.
Инцидент, по данным агентства «Интерфакс», произошел около 18:00 по местному времени (13:00 мск) 11 декабря. Обстоятельства случившегося устанавливаются, возбуждено уголовное дело по статье 110 УК («Доведение до самоубийства»).
В ноябре сообщалось, что один из привлеченных к ответственности за самоубийство солдата-срочника в военной части в Новоуральске офицеров добился снятия с себя дисциплинарного взыскания. Инцидент на территории части произошел в ночь на 6 мая. Солдат входил в группу трехминутного реагирования, имел доступ к оружию и покончил с собой.