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Российский офицер ушел от наказания за гибель солдата-срочника

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Один из привлеченных к ответственности за самоубийство солдата-срочника в военной части в Новоуральске офицеров добился снятия с себя дисциплинарного взыскания. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, инцидент на территории части произошел в ночь на 6 мая. Солдат входил в группу трехминутного реагирования, имел доступ к оружию и покончил с собой. Установлено, что он оставил предсмертную записку, в которой говорилось, что он не может жить с тяжестью и позором от совершенного до поступления на службу поступка. Молодой человек должен был быть демобилизован в июне.

При этом отмечается, что погибший солдат был отмечен военными психологами как непригодный к службе с оружием из-за тяжелого внутреннего конфликта, и не мог попасть в группу трехминутной готовности, но, тем не менее, состоял в ней.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Проверка установила, что начальник службы войск и безопасности военной службы штаба регионального подразделения Росгвардии Алван Алиев некачественно выполнял свою работу: не провел профилактические мероприятия по предотвращению подобных случае, не проверил правила хранения оружия на военной части, некачественно выполнил план по организации военной службы и поддержания дисциплины в части. За это командующий Уральским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Александр Попов привлек его к ответственности и приказом предупредил о неполном служебном соответствии.

Однако Алиев обжаловал это решение. Екатеринбургский гарнизонный военный суд снял с него дисциплинарную ответственность на основании того, что ревизоры не установили мотива, места, времени, способа и других обстоятельств нарушения. Росгвардия обжаловала это решение в суде Центрального военного округа. В расследовании уголовного дела о доведении солдата до самоубийства Алиев никак не фигурирует.

Ранее сообщалось, что 25 октября в забайкальской войсковой части произошло массовое убийство. При смене караула рядовой Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Солдат сразу сдался группе антитеррора. Шамсутдинов назвал причиной своего поступка издевательства со стороны старослужащих.

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