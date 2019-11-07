Адвокат выступил за изменение статьи для рядового Шамсутдинова

Адвокат Лев Асауленко, назначенный государством представлять интересы Рамиля Шамсутдинова, рассказал, что будет настаивать на переквалификации уголовного дела. Его слова в четверг, 7 ноября, приводит «Подъем».

Он заявил, что в обязанности адвоката входит максимально снизить наказание, «если не оправдать», и содействовать правильной квалификации произошедшего.

Ранее о подобной возможности говорили адвокаты Руслан Нагиев, Саид-Магомед Чапанов и Равиль Тугушев, согласившиеся на безвозмездной основе защищать Шамсутдинова. Однако, в отличие от Асауленко, они оказывают лишь консультационные услуги и не имеют процессуального статуса в рамках расследования уголовного дела.

Также Асауленко сообщил ТАСС, что будет добиваться психиатрической экспертизы для своего подзащитного.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. При смене караула рядовой Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» сообщил, что он пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны сослуживцев.

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