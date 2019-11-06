Расстрелявший сослуживцев рядовой Шамсутдинов раскаялся

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, раскаивается в содеянном. Об этом в среду, 6 ноября, его адвокат Саид-Магомед Чапанов сообщил ТАСС.

Также, по его словам, Шамсутдинов «дает правдивые показания».

Инцидент в воинской части произошел 25 октября. По данным следствия, при смене караула Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, будто не жалеет о содеянном.

Сразу после произошедшего в Минобороны заявили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой, однако источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих. Позже он рассказал военному следствию, что те угрожали его «опустить». Петицию с требованием освободить подозреваемого подписали более 12 тысяч человек.

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