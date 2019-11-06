Устроившего бойню в Забайкалье солдата сочли любителем компьютерных игр

Лидеры общественных организаций «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей России» заявили о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Кроме того, высказывалось мнение, что в трагедии в Забайкалье проявились пробелы в воспитании солдат. «Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы и в целом в системе воспитания», — заявил председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой. По его словам, для предотвращения преступлений нужно наладить работу психологов и блокировать доступ к жестоким компьютерным играм в интернете.

Эту идею подержала и председатель «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская — она призвала «закрывать интернет». В то же время глава организации признала факт наличия дедовщины в воинских частях и подчеркнула, что Шамсутдинов мог не выдержать конфликтов с сослуживцами.

1 ноября сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом. Глава Минобороны назвал расстрел военнослужащих вопиющим преступлением и поручил оказать силовикам максимальное содействие в расследовании ЧП.

25 октября рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, первым был убит командир роты. После содеянного солдат сразу сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что у него мог произойти нервный срыв из-за проблем, не связанных со службой; по данным источника «Ленты.ру», Шамсутдинов решился на преступление после издевательств над ним со стороны старослужащих. Его арестовали, и он заявил, что не сожалеет о содеянном. Друзья собрали для его отца 220 тысяч рублей, а петицию с требованием освободить срочника подписали более 12 тысяч человек.

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