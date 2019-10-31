Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих. Об этом в четверг, 31 октября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, Шамсутдинов отказался выполнять приказ командира роты о мытье полов. После этого офицер приказал своим подчиненным добиться исполнения приказа «любой ценой». Старослужащие решили унизить Шамсутдинова, заставили его окунать голову в унитаз, после чего помочились на него прямо перед тем, как он заступил в караул.

Как только у Шамсутдинова появилась возможность отомстить, он взял оружие и открыл огонь. Первым он убил командира роты, приказавшего добиться от него исполнения задачи.

25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым из которых был командир роты, и сдался спецназу. Сразу после ЧП в Минобороны заявили, что у солдата мог случиться нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. Его арестовали. Он заявил, что не жалеет о содеянном.

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