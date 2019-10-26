Опубликован официальный отчет о нападении солдата на сослуживцев в Забайкалье

Причиной нападения солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова на своих сослуживцев в воинской части в поселке Горный в Забайкалье могли стать неуставные отношения. Об этом сообщается в докладе о происшествии, фотографию которого опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

В отчете говорится, что при разряжении оружия Шамсутдинов присоединил магазин к автомату и расстрелял личный состав подразделения немедленного реагирования (ПНР).

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Ранее бывший солдат, служивший в той же части в 2016 году, заявил, что убитый Шамсутдиновым командир взвода по ночам заставлял военнослужащих учить Устав караульной службы, а также надевать костюм химзащиты с противогазом. По другой версии устроившего расстрел срочника могли травить из-за его национальности.

Инцидент в воинской части произошел 25 октября. Солдат Рамиль Шамсутдинов при смене караула убил восьмерых сослуживцев. Сообщалось, что стрелявший сразу сдался спецназу.

По данным СМИ, Шамсутдинов был рекомендован к несению службы с оружием. В военкомате в Татарстане установили, что он психически устойчив и может сорваться только из-за длительного стресса без помощи психолога.

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