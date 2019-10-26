Стало известно об отношении командира к солдатам в военной части в Забайкалье

Командир взвода воинской части в поселке Горный в Забайкальского края, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев, по ночам заставлял военнослужащих учить Устав караульной службы, а также надевать костюм химзащиты с противогазом. Об этом рассказал бывший солдат, служивший под его командованием в 2016 году, пишет Life.
По словам мужчины, речь идет о старшем лейтенанте Пьянкове — одном из погибших в бойне. Бывший солдат отметил, что командир часто не давал спать солдатам. «Он мог всех в ружье вкинуть, просто чтобы стояли на центряке (центральном проходе — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.
ЧП произошло 25 октября в воинской части поселка Горный Забайкальского края. Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. Жертвами стали восемь человек, еще двое получили ранения туловища и конечностей, их экстренно доставили в госпиталь. Молодого человека задержали. О содеянном он не жалеет.
По информации Минобороны России, причиной расстрела стал возникший на фоне личных проблем нервный срыв. Они, как заверили в ведомстве, не связаны со службой. При этом мотивом преступления также рассматривают дедовщину. Утверждается, что над Шамсутдинов часто издевались сослуживцы, в основном без причины.
Позднее стало известно, что устроившего расстрел срочника могли травить из-за его национальности. По крайней мере такую версию проверяют следователи.