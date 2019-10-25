Число жертв бойни в воинской части в Забайкалье увеличилось

Восемь человек погибли во время стрельбы в воинской части в Забайкалье, а не семь, как сообщали ранее источники. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

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По данным ведомства, еще двое получили ранения.

Стрельбу по сослуживцам открыл солдат-срочник. ЧП произошло в пятницу в поселке Горный Забайкальского края.

В Минобороны отметили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв, возникший у солдата на фоне личных проблем. В ведомстве подчеркнули, что проблемы срочника не были связаны с прохождением службы. Расстрелявший сослуживцев остался жив, его задержали на месте происшествия. На территории воинской части работают следователи.

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