Число жертв бойни в воинской части в Забайкалье увеличилось

Восемь человек погибли во время стрельбы в воинской части в Забайкалье, а не семь, как сообщали ранее источники. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
По данным ведомства, еще двое получили ранения.
Стрельбу по сослуживцам открыл солдат-срочник. ЧП произошло в пятницу в поселке Горный Забайкальского края.
В Минобороны отметили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв, возникший у солдата на фоне личных проблем. В ведомстве подчеркнули, что проблемы срочника не были связаны с прохождением службы. Расстрелявший сослуживцев остался жив, его задержали на месте происшествия. На территории воинской части работают следователи.
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