Расстрелявший сослуживцев российский солдат остался жив

Солдат-срочник, застреливший семь сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, остался жив. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Задержан ли он, не уточняется.

Собеседник агентства добавил, что количество раненных в результате стрельбы возросло до трех. Изначально сообщалось о двух пострадавших.

Материалы по теме Российский солдат расстрелял сослуживцев Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок

Ранее 25 октября стало известно, что солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам при смене караула в поселке Горный Забайкальского края, погибли семь человек. Эти данные подтвердила глава поселка Татьяна Карнаух.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!