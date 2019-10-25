Расстрелявший сослуживцев российский солдат остался жив

Солдат-срочник, застреливший семь сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, остался жив. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Задержан ли он, не уточняется.
Собеседник агентства добавил, что количество раненных в результате стрельбы возросло до трех. Изначально сообщалось о двух пострадавших.
Ранее 25 октября стало известно, что солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам при смене караула в поселке Горный Забайкальского края, погибли семь человек. Эти данные подтвердила глава поселка Татьяна Карнаух.
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