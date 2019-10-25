Российский военный застрелил семерых сослуживцев

Военный открыл огонь по сослуживцам в поселке Горный Забайкальского края. Об этом сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на источник.

В результате происшествия погибли семь человек, еще двое получили ранения. Как отмечается, трагедия произошла при смене караула. Эти данные подтвердила глава поселка Татьяна Карнаух.

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Как отмечают источники агентства «Интерфакс», огонь по сослуживцам открыл, предположительно, солдат-срочник.

По информации ТАСС, среди погибших есть солдаты-срочники.

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