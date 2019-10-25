Минобороны назвало причину расстрела военных в Забайкалье

Солдат-срочник мог открыть огонь по сослуживцам в поселке Горный Забайкальского края из-за нервного срыва, который возник на фоне личных проблем. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что личные проблемы солдата-срочника не связаны со службой. Кроме того, в ведомстве уточнили, что в результате происшествия погибли восемь человек, а не семь, как сообщали ранее источники.

ЧП произошло 25 октября во время смены караула. Огонь по сослуживцам открыл солдат-срочник. Изначально сообщалось, что в результате происшествия погибли семь человек, еще двое получили ранения. Позднее стало известно, что число пострадавших возросло до трех человек.

Открывший огонь по военнослужащим солдат-срочник остался жив, задержан ли он, не уточняется.

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