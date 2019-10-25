Причиной расстрела солдат в российской воинской части назвали дедовщину

Солдат-срочник мог застрелить своих сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкальского края из-за дедовщины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, молодой человек прослужил там четыре месяца. Над ним часто издевались сослуживцы, в основном без причины. Как утверждает Mash со ссылкой на свидетелей, руководство части знало об этом.

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ЧП произошло 25 октября в воинской части поселка Горный Забайкальского края. Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. Жертвами стали восемь человек, еще двое получили ранения туловища и конечностей, их экстренно доставили в госпиталь. Устроившего бойню военного задержали. Он заявил, что не жалеет о содеянном.

Министерство обороны России называет причиной происшествия нервный срыв, который возник у солдата на фоне личных проблем, не связанных со службой.

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