Опубликован список погибших в Забайкалье военных

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал список восьми военнослужащих, погибших в результате стрельбы в поселке Горный Забайкальского края, которую открыл солдат-срочник.

В их числе капитан Евсеев 1989 года рождения, старший лейтенант Пьянов 1990 года рождения, рядовой Никитин 1998 года рождения, рядовой Богомолов 1999 года рождения, рядовой Похитило 1999 года рождения, рядовой Куроков 1998 года рождения, скончавшийся в госпитале рядовой Андреев 2000 года рождения. Имя восьмого погибшего не приводится.

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ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что погибли два офицера и шесть солдат-срочников и контрактников.

Как сообщалось ранее, солдат-срочник 25 октября во время смены караула открыл огонь по сослуживцам. Уточнялось, что он целился жертвам в голову и добивал раненых контрольными выстрелами. Изначально сообщалось, что погибли семь человек, двое получили ранение. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до восьми.

Открывший огонь солдат остался жив. В Минобороны сообщили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв, возникший у военнослужащего на фоне личных проблем. Отмечалось, что на момент происшествия солдат прослужил в воинской части четыре месяца.

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