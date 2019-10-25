Появились подробности расстрела военных в Забайкалье

Солдат-срочник, расстрелявших сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, прослужил там четыре месяца. Об этом сообщает издание Baza.
По его данным, стрельба произошла во время смены караула в комплексе военной подготовки, который находится на территории части. Уточняется, что своим жертвам солдат целился в голову и добивал раненых контрольными выстрелами.
Также Baza пишет, что среди погибших — два контрактника и два офицера. Личности остальных погибших устанавливаются.
Двое пострадавших сейчас находятся в госпитале на операции. У них огнестрельные ранения туловища и конечностей.
Ранее сообщалось, что открывший огонь по сослуживцам солдат задержан на месте происшествия. В Минобороны России подтвердили гибель восьми человек. Причиной произошедшего мог стать нервный срыв, возникший у военнослужащего на фоне личных проблем.
ЧП произошло в пятницу, 25 октября в поселке Горный Забайкальского края.