Появились подробности расстрела военных в Забайкалье

Солдат-срочник, расстрелявших сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, прослужил там четыре месяца. Об этом сообщает издание Baza.

По его данным, стрельба произошла во время смены караула в комплексе военной подготовки, который находится на территории части. Уточняется, что своим жертвам солдат целился в голову и добивал раненых контрольными выстрелами.

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Также Baza пишет, что среди погибших — два контрактника и два офицера. Личности остальных погибших устанавливаются.

Двое пострадавших сейчас находятся в госпитале на операции. У них огнестрельные ранения туловища и конечностей.

Ранее сообщалось, что открывший огонь по сослуживцам солдат задержан на месте происшествия. В Минобороны России подтвердили гибель восьми человек. Причиной произошедшего мог стать нервный срыв, возникший у военнослужащего на фоне личных проблем.

ЧП произошло в пятницу, 25 октября в поселке Горный Забайкальского края.

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