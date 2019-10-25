Силовые структуры
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Устроивший бойню солдат высказался о расстреле сослуживцев
Лукашенко назвал Белоруссию землей казахстанцев
Опубликован список погибших в Забайкалье военных
Подсчитаны штрафы поругавшегося из-за нарушения ПДД Михаила Боярского
Женщина спрятала камеру в груди и узнала о людях много нового
Названа польза зеленого чая в борьбе с опасными болезнями
Ибрагимович услышал оскорбления фанатов и схватился за пах
Появились подробности расстрела военных в Забайкалье
Главный враг «Северного потока-2» помог его конкуренту
В России добыли огромный алмаз
Новости партнеров

Задержан расстрелявший сослуживцев российский солдат

Перейти в «Мою Ленту»

Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник задержан на месте происшествия. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает источник «Ленты.ру».

Инцидент произошел в поселке Горный Забайкальского края. Солдат расстрелял 10 человек, восемь из них погибли на месте, еще двое получили ранения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

Мертвые зоны

Про эти лагеря и тюрьмы знала вся Россия. Сегодня это заброшенные здания и руины в тайге
15:28Сегодня

Раскрыто имя подозреваемого по делу о сливе данных клиентов российских банков

15:19Сегодня

Минобороны назвало причину расстрела военных в Забайкалье

15:24Сегодня

Число жертв бойни в воинской части в Забайкалье увеличилось

Силовые структуры00:0118 октября

«Я думала, он навсегда останется в больнице»

Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
15:12Сегодня

Расстрелявший сослуживцев российский солдат остался жив

15:00Сегодня

Российский военный застрелил семерых сослуживцев

14:21Сегодня

Экс-председателя российского суда нашли с простреленной головой

Силовые структуры00:0315 октября
Андрей Недзельский

«Теперь ты фраер»

Главного вора Украины избили и лишили титула. Это сделали люди криминального короля России
13:17Сегодня

Задержан еще один участник смертельной перестрелки российских фермеров

11:35Сегодня

Пытки женщины электрошокером троюродным племянником Кадырова попали на видео

11:23Сегодня

Мать кировского «пьяного» мальчика рассказала о неточностях в работе следствия

Россия
Установлена причина гибели рабочих на российском руднике
«Страна внутри страны»
Наследие рейха, Союза и 90-х: что ищут люди в самой западной точке России?
Россиянке удалили проросшую из черепа в шею опухоль
«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»
Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
На улицах Москвы заметили «Бэтмобиль»
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Встреча Путина и Бутиной не состоится
Все материалы
Мир
Задержаны новые подозреваемые по делу о грузовике с 39 трупами в Британии
Дух несвободы
 
Россия назвала самую мирную границу Европы
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
Россия поможет Зеленскому решить конфликт в Донбассе
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
Раскрыты подробности дела грузовика с 39 трупами китайцев в Британии
Все материалы
Бывший СССР
В ЛНР сбили беспилотник с неизвестным веществом
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
ДНР обвинила Украину в блокировании процесса разведения войск
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Украинцев предостерегли от превращения евроинтеграции в фетиш
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
На самой крупной банкноте Украины изобразили русского академика
Все материалы
Экономика
Главный враг «Северного потока-2» помог его конкуренту
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
В России добыли огромный алмаз
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Стало известно влияние роста налогов на компании в России
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Американец потерял на сексизме миллиарды долларов
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыто имя подозреваемого по делу о сливе данных клиентов российских банков
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
Минобороны назвало причину расстрела военных в Забайкалье
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Число жертв бойни в воинской части в Забайкалье увеличилось
Мертвые зоны
Про эти лагеря и тюрьмы знала вся Россия. Сегодня это заброшенные здания и руины в тайге
Расстрелявший сослуживцев российский солдат остался жив
Все материалы
Наука и техника
Доказана опасность пищевых упаковок для мозга
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Названа причина загадочного исчезновения древней империи
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Названа настоящая причина планетарной катастрофы
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Канадские танкисты назвали Т-72 «лучшим выбором»
Все материалы
Спорт
Ибрагимович услышал оскорбления фанатов и схватился за пах
Конор Макгрегор«Я прилетел в Россию, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец»
Шоу Макгрегора в Москве: ирландец пообещал достать Нурмагомедова и снова стать чемпионом
Отец Нурмагомедова похвалил осадивших отель Макгрегора дагестанцев
Нуну Эшпириту Санту«Мы понимаем, каково это — быть волком в стае»
Его научил побеждать Моуринью. Теперь Нуну Эшпириту Санту пытается покорить АПЛ
Менеджер Нурмагомедова ответил на слова Макгрегора о трусости дагестанцев
Ловушка для Клоппа
«Ливерпуль» сбавляет обороты, «Челси» и «Манчестер Сити» идут вперед — главные события тура АПЛ
Бывший игрок «Локомотива» описал трехнедельные сборы с сексом и караоке
Все материалы
Культура
Подсчитаны штрафы поругавшегося из-за нарушения ПДД Михаила Боярского
«Мы отличаемся от Германии 1930-х только интернетом»
Классик британской литературы о русских корнях, антисемитизме и тотальной ненависти
Анджелина Джоли написала откровенное эссе о смерти матери и удалении груди
«Нас с друзьями трек просто уничтожил»
Он произвел революцию в диско, озвучил порно и умер от СПИДа. Мир открывает его заново
Элтон Джон назвал причиной смерти Джорджа Майкла нежелание быть геем
«На постере не просто женщина, а афроамериканская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
Шнуров констатировал смерть русской литературы при помощи красивых девушек
Все материалы
Интернет и СМИ
По большинству пиратских онлайн-кинотеатров в России нанесли мощный удар
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Пикапер тайно снимал девушек на камеру и угодил за решетку
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Кавказская блогерша в хиджабе показала видео из ванной и возмутила фанатов
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Pornhub зачистили от видео с тайно снятыми студентками
Все материалы
Ценности
Принц Гарри пошел против семьи в выборе автомобиля
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Самая молодая миллиардерша показала фото в белье во время беременности
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Мужчина год собирал отстриженные ногти ради превращения их в обручальное кольцо
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
46-летняя бывшая супермодель показала декольте и расстроила фанатов
Все материалы
Путешествия
Туристка пустилась на поиски незнакомцев по миру из-за случайной сцены на фото
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Пассажир самолета стащил еду попутчика и попал на видео
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Негигиеничный поступок пассажиров самолета вывел из себя попутчиков
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Пассажир упал с круизного лайнера и бесследно исчез
Все материалы
Из жизни
Бульдог застрял в дереве в попытке научиться прыгать
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Рыболов поймал щуку размером с человека и поставил рекорд
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Краб сразился с двумя угрями и отстоял свой обед
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Мужчина пошел пообедать с женой и нашел в блюде жемчужину
Все материалы
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Как делают масштабные модельки настоящих машин
Чертежи серийных машин, 3D-сканеры и... ручная сборка
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
В России подсчитали траты водителей на личные автомобили
УАЗ показал полицейский Patriot с видеонаблюдением
Toyota привезла в Россию новый 9-местный минивэн
Все материалы
Дом
Назван способ сэкономить миллионы на ипотеке
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Месяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Макгрегор захотел купить недвижимость в России
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
В России задумали разрешить ночные ремонты в квартирах
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Раскрыты изменения в ЕГЭ
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы