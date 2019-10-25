Задержан расстрелявший сослуживцев российский солдат

Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник задержан на месте происшествия. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает источник «Ленты.ру».

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Инцидент произошел в поселке Горный Забайкальского края. Солдат расстрелял 10 человек, восемь из них погибли на месте, еще двое получили ранения.

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