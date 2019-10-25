Назван способ расстрела военных в Забайкалье

Убивший восьмерых и ранивший двоих сослуживцев в поселке Горный (Забайкальский край) солдат расстреливал тех, кто лежал на полу. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Сообщается, что это произошло во время смены караула. Сначала солдат выстрелил в капитана, а после того, как остальные легли на пол, начал расстреливать и их.

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По предварительным данным, причиной могли стать неуставные отношения.

Ранее сообщалось, что в ходе предварительного опроса солдат заявил, что не раскаивается в том, что сделал. Сейчас с ним работают следователи. В Минобороны сообщили, что причиной бойни мог стать нервный срыв.

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