Раскрыта личность устроившего бойню в Забайкалье солдата

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства восьми военнослужащих в войсковой части в Забайкалье, сообщается на сайте ведомства. В публикации говорится, что подозреваемым является рядовой Рамиль Шамсутдинов, он задержан.

Baza пишет, что Шамсутдинову 20 лет, он родом из села Вагай Тюменской области. По информации издания, срочник прослужил в забайкальской части четыре месяца.

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Рядовой будет проверен на вменяемость, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. На допросе, по данным Telegram-канала LIFE SHOT, он заявил, что не жалеет о содеянном.

Шамсутдинов расстрелял военнослужащих вечером 25 октября, погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев; еще двое ранены и находятся в тяжелом состоянии. Известны имена семи погибших. По версии Минобороны, срочник мог начать стрельбу из-за нервного срыва, возникшего на фоне личных проблем. На место ЧП направились военные прокуроры и комиссия во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.

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