Очевидец раскрыл подробности расстрела в воинской части в Забайкалье

Очевидец происшествия в воинской части поселка Горный Забайкальского края Юрий Черепанов рассказал об эвакуации детей после инцидента. Об этом сообщается на сайте радио Sputnik.
По словам Черепанова, выстрелы были слышны по всей округе, а когда они прекратились, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов выбежал из воинской части с оружием и побежал в ЗАТО Горный под Читой. В городе объявили спецоперацию по его поимке.
«Во время операции эвакуировали всех детей поблизости, а учеников отпустили по домам. Многих встречали родители, сотрудников правопорядка подняли по тревоге», — рассказал Черепанов.
По сведениям очевидца, изначально с места происшествия врачи забрали троих раненых, однако один скончался по дороге в госпиталь.
Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих вечером 25 октября, погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев; еще двое ранены и находятся в тяжелом состоянии. Известны имена семи погибших. На место ЧП направились военные прокуроры и комиссия во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.
Министерство обороны России называет причиной происшествия нервный срыв, который возник у солдата на фоне личных проблем, не связанных со службой. Мотивом также называют дедовщину. Утверждается, что над Рамилем часто издевались сослуживцы, в основном без причины.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.