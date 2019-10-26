Очевидец раскрыл подробности расстрела в воинской части в Забайкалье

Очевидец происшествия в воинской части поселка Горный Забайкальского края Юрий Черепанов рассказал об эвакуации детей после инцидента. Об этом сообщается на сайте радио Sputnik.

По словам Черепанова, выстрелы были слышны по всей округе, а когда они прекратились, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов выбежал из воинской части с оружием и побежал в ЗАТО Горный под Читой. В городе объявили спецоперацию по его поимке.

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«Во время операции эвакуировали всех детей поблизости, а учеников отпустили по домам. Многих встречали родители, сотрудников правопорядка подняли по тревоге», — рассказал Черепанов.

По сведениям очевидца, изначально с места происшествия врачи забрали троих раненых, однако один скончался по дороге в госпиталь.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих вечером 25 октября, погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев; еще двое ранены и находятся в тяжелом состоянии. Известны имена семи погибших. На место ЧП направились военные прокуроры и комиссия во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.

Министерство обороны России называет причиной происшествия нервный срыв, который возник у солдата на фоне личных проблем, не связанных со службой. Мотивом также называют дедовщину. Утверждается, что над Рамилем часто издевались сослуживцы, в основном без причины.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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