Стали известны подробности задержания устроившего бойню в Забайкалье солдата

Убивший восьмерых сослуживцев в воинской части в поселке Горный в Забайкалье солдат Рамиль Шамсутдинов сразу сдался спецназу. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает издание Baza.

Находящаяся на военной базе группа «Антитеррор» экипировалась сразу же, как прозвучали первые выстрелы. Выходя из казармы, они встретили Шамсутдинова с оружием и думали, что он начнет стрелять. Но Шамсутдинов отбросил автомат в сторону и лег на землю, дав себя задержать.

Со своей стороны, «Коммерсантъ» сообщает, что Шамсутдинов был рекомендован к несению службы с оружием. В военкомате в Татарстане установили, что он психически устойчив и может сорваться только из-за длительного стресса без помощи психолога.

Инцидент произошел при смене караула, когда Шамсутдинов должен был разрядить автомат, но вместо этого вставил в него магазин и открыл огонь.Следователи проверяют ряд версий случившегося. По одной из них, Шамсутдинова могли травить из-за его национальности.

Ранее сообщалось, что были опубликованы первые кадры с места кровавой бойни в военной части в поселке Горный Забайкальского края. На них, в числе прочего, запечатлен задержанный за убийство сослуживцев Шамсутдинов. Отмечается, что он не жалеет о содеянном.

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