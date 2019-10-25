В ходе бойни в Забайкалье выжили трое сослуживцев преступника

Во время массового убийства в военной части под Читой спаслись трое сослуживцев преступника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Выжившие находились вместе с группой немедленного реагирования во время разоружения. После того как рядовой Рамиль Шамсутдинов начал стрелять, они смогли укрыться и не пострадали.

Также выяснилось, что убийца выпустил в своих жертв два полных магазина.

Ранее стало известно, что огонь по сослуживцам открыл солдат-срочник, призванный четыре месяца назад. Погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев, еще двое получили тяжелые ранения. Стрелок остался жив — его задержали на месте происшествия. Солдат заявил, что не жалеет о содеянном.

Министерство обороны России называет причиной происшествия нервный срыв, который возник у солдата на фоне личных проблем, не связанных со службой. Мотивом также называют дедовщину. Утверждается, что над Рамилем часто издевались сослуживцы, в основном без причины.

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