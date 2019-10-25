Стало известно о патриотизме устроившего бойню в Забайкалье солдата

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкальского края, с самого детства мечтал стать военным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, Шамсутдинов еще в юном возрасте,пять лет подряд ездил в военно-патриотические лагеря, где принимал участие в спортивных турнирах, пейнтбольных поединках, был участником тактических игр. О своей мечте стать военным он рассказал журналистам информационного агентства «Тюмень медиа» еще в 2013 году.

«С детства мечтаю о военной службе, после школы буду поступать в военное училище», — рассказывал Шамсутдинов.

Однако, как сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва», попасть в училище молодому человеку не удалось и в армию он пошел по призыву.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих вечером 25 октября, погибли восемь человек, среди них два офицера и шесть сослуживцев; еще двое ранены и находятся в тяжелом состоянии. Известны имена семи погибших. На место ЧП направились военные прокуроры и комиссия во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.

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Министерство обороны России называет причиной происшествия нервный срыв, который возник у солдата на фоне личных проблем, не связанных со службой. Мотивом также называют дедовщину. Утверждается, что над Рамилем часто издевались сослуживцы, в основном без причины.

Как рассказал отец Рамиля Салим Шамсутдинов, около четырех дней назад он созванивался с сыном и по разговору было понятно, что «все хорошо». О самом происшествии глава семейства ничего не слышал и не собирается ехать в Читу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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