После бойни в Забайкалье начальство воинской части обвинили в бездействии

Массовое убийство в забайкальском поселке Горный, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, произошло из-за неуставных отношений, с которыми не боролось начальство. Такое мнение во вторник, 29 октября, высказала председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская, передает радиостанция «Говорит Москва».

Очевидно, что над солдатом четыре месяца «просто издевались» и у него не выдержала психика, заявила Салиховская. «Оказалось, что действительно там существует дедовщина и что никто не принимал никаких мер», — отметила она.

По словам Салиховской, сейчас дедовщина в российской армии не такая страшная, как была раньше: в основном, у солдат вымогают деньги и «морально давят». «Бывают случаи, командир роты, командир взвода до командира части не доводят эти случаи. Поэтому мы приходим вот к такому несчастью, трагедии», — отметила председатель комитета.

Для пресечения дедовщины нужно заранее проверять командиров при назначении: их прежнее место службы, характеристику. «Это очень длительная работа, но вот такого не хотелось бы, чтобы это еще повторилось. Это упущение младшего и среднего командного состава», — заключила Салиховская.

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25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сдался спецназу. Сразу после ЧП в Минобороны заявили, что у солдата мог случиться нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. Однако согласно отчету о происшествии, его причиной могла стать дедовщина.

Один из бывших солдат части рассказал журналистам, что погибший командир взвода не давал военнослужащим спать по ночам: заставлял учить устав, надевать противогазы и «мог всех в ружье вкинуть», чтобы стояли на центральном проходе. Брат Шамсутдинова поведал, что неделю назад Рамиль сообщил отцу, что у него сломался телефон, и попросил отправить 1,5 тысячи рублей на чужую карту.

Шамсутдинов арестован. Он заявил, что не жалеет о содеянном. Друзья собрали его отцу 220 тысяч рублей. Интернет-петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.

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