Кремль впервые отреагировал на бойню в воинской части в Забайкалье

В Кремле считают неуместным ставить вопрос о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкальского края, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 29 октября.
Речь идет о частном случае, отметил Песков.
«Это трагедия, которая произошла. Безусловно, ее нужно расследовать», — сказал он, добавив, что этим уже занимаются.
25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек, двое получили тяжелые ранения.
В Министерстве обороны России объяснили действия Шамсутдинова нервным срывом. Над молодым человеком якобы часто издевались сослуживцы.
По данным Telegram-канала LIFE SHOT, расстрелявший сослуживцев солдат после задержания признался, что о содеянном не жалеет. Своим жертвам солдат целился в голову, затем добивал контрольными выстрелами.