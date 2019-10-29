Верховный главнокомандующий России проигнорирует бойню в Забайкалье

Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин не будет реагировать на расстрел в воинской части в Забайкалье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, этот вопрос не относится к компетенции президента. «Он реагировать не будет», — заявил Песков.

Также он отметил, что из-за этого частного случая неуместно говорить о необходимости каких-либо реформ в армии. «Вы говорите о частном случае, и на основе этого делаете выводы о реформе армии — это совершенная неуместная постановка вопроса», — добавил пресс-секретарь.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части поселка Горный Забайкальского края. Погибли восемь человек — офицеры и солдаты. После случившегося Шамсутдинов без сопротивления сдался военным. Предполагается, что он начал стрелять из-за стресса на фоне дедовщины. Минобороны России заявило, что причиной послужил нервный срыв, не связанный со службой.

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