Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего

Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье, узнал подробности произошедшего из интернета. Об этом Салим Шамсутдинов рассказал в комментарии изданию 72.ru.

По его словам, военные с ним не связывались, разговаривал он только с назначенным адвокатом: «Сказал, что Рамиль в хорошем состоянии сейчас, под следствием находится». Он отметил, что назначены психиатрическая и другие экспертизы.

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Отец солдата сообщил, что общался с сыном до произошедшего каждые выходные. «Потом что-то пошло не так. Сначала у него то телефон потерялся, то он говорил, что разбил его, звонил с чужого номера«», — добавил он. Салим Шамсутдинов рассказал, что за неделю до случившегося Рамиль сообщил родителям, что собирается подписывать контракт, и попросил прислать необходимые документы. Тогда отец заметил, что у него поменялся голос. «Было понятно, что что-то случилось», — подчеркнул он.

Шамсутдинов-старший считает, что причиной произошедшего могла быть дедовщина. «Я работал в УМВД, знаю, как эта система работает», — подытожил отец Рамиля.

Инцидент в воинской части произошел 25 октября. Солдат Рамиль Шамсутдинов при смене караула убил восьмерых сослуживцев. Сообщалось, что стрелявший сразу сдался спецназу. По данным СМИ, Шамсутдинов был рекомендован к несению службы с оружием. В военкомате в Татарстане установили, что он психически устойчив и может сорваться только из-за длительного стресса без помощи психолога.

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