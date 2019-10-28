Брат устроившего бойню в Забайкалье солдата рассказал о его страхе

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье, боится, что семья от него отвернется. Об этом рассказал его старший брат Риян со ссылкой на адвоката, передает Telegram-канал «Комсомольской правды».

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Он также сообщил, что около недели назад Рамиль сказал отцу, что у него сломался телефон, и попросил выслать 1,5 тысячи рублей на чужую банковскую карту. Собеседник издания отметил, что его брат не психопат, его неоднократно осматривали и опрашивали психологи.

Риян Шамсутдинов добавил, что Рамиль не «горел» идти в армию, однако отлынивать не собирался. «На этой неделе поедем в Читу, думаю, кто-то из нас останется там на время следствия», — заключил он.

Ранее отец Рамиля Шамсутдинова Салим заявил, что причиной произошедшего могла быть дедовщина. «Я работал в УМВД, знаю, как эта система работает», — пояснил он.

Инцидент в воинской части произошел 25 октября. Солдат Шамсутдинов при смене караула убил восьмерых сослуживцев. Сообщалось, что стрелявший сразу сдался спецназу. По данным СМИ, Шамсутдинов был рекомендован к несению службы с оружием. В военкомате в Татарстане установили, что он психически устойчив и может сорваться только из-за длительного стресса без помощи психолога.

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