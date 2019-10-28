Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Пользователи социальных сетей организовали сбор денег для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь человек в воинской части в Забайкальском крае. Соответствующий пост опубликован в группе «Тихий Барин» во «ВКонтакте».

«Мы никто не вправе судить других людей. И никто не знает, по какой причине был совершен этот поступок. Помогать или нет — это ваше личное решение», — говорится в сообщении.

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Автор поста уточнил, что деньги необходимы отцу солдата Салиму Шамсутдинову, чтобы он смог съездить в Забайкалье и поговорить с командованием части «с глазу на глаз». Средства также пойдут на адвоката для арестованного.

Кроме того, на сайте Change.org создана петиция в поддержку Рамиля Шамсутдинова. Активисты требуют оправдать солдата и отправить его на реабилитацию. За два дня письмо, адресованное министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, подписали более 4,3 тысячи человек.

Ранее 28 октября Читинский военный суд арестовал Шамсутдинова на срок, запрашиваемый следствием. На какое конкретно время солдат помещен под стражу, не уточнялось.

25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части поселка Горный Забайкальского края. Погибли восемь человек — офицеры и солдаты. После случившегося Шамсутдинов без сопротивления сдался спецназу. Предполагается, что молодой человек начал стрелять из-за стресса на фоне неуставных отношений в части. Минобороны России заявило, что причиной послужил нервный срыв, не связанный со службой.

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