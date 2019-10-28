Суд арестовал устроившего бойню в Забайкалье солдата

Читинский военный суд вынес решение об аресте солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь человек в военной части в поселке Горный в Забайкалье. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Шамсутдинов был помещен под стражу на срок, запрашиваемый следствием. При этом в суде не уточнили, на какое время солдат был арестован.
25 октября Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части. Погибли офицеры и солдаты. После этого он без сопротивления сдался спецназу.
Предполагается, что молодой человек начал стрелять из-за стресса на фоне неуставных отношений в части. Минобороны заявило, что причиной послужил нервный срыв, не связанный со службой. Сообщалось, что Шамсутдинова могли травить из-за его национальности.