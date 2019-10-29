Отец устроившего бойню солдата отчитался о собранных россиянами деньгах

Отцу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, Салиму собрали 220 тысяч рублей. Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу «Подъем».

По его словам, собранные средства пойдут на оплату адвоката и билеты до Читы, где содержится солдат. «На это собирают деньги ребята, его друзья с училища, воспитатели, преподаватели. Они создали сайт помощи моему сыну, туда помаленьку, по 50-100 рублей народ скидывается, примерно 220 тысяч там уже собралось. Я им очень благодарен», — сказал Салим Шамсутдинов.

Материалы по теме Российский солдат расстрелял сослуживцев Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок

Мужчина добавил, что ему так и не удалось поговорить с сыном: сначала были проблемы с телефоном, а после ЧП Рамиль сам отказался беседовать с отцом.

28 октября сообщалось, что пользователи социальных сетей начали сбор денег отцу солдата-срочника, устроившего бойню в Забайкалье. Инициаторы сбора уточнили, что средства необходимы для поездки Салима Шамсутдинова к сыну, а также для адвоката арестованного. Другая группа активистов опубликовала петицию в поддержку военнослужащего.

25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части поселка Горный Забайкальского края. Погибли восемь человек — офицеры и солдаты. После случившегося Шамсутдинов без сопротивления сдался спецназу. Предполагается, что молодой человек пошел на преступление из-за стресса на фоне неуставных отношений в части. Минобороны России заявило, что причиной послужил нервный срыв, не связанный со службой.

28 октября Читинский военный суд арестовал солдата на срок, запрашиваемый следствием.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



