Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата прокомментировал характеристику сына

Характеристика солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, вызывает удивление. Об этом рассказал его отец Салим Шамсутдинов, пишет Telegram-канал Life Shot.

«Сейчас говорят, что появилась характеристика его, якобы психологи военные выявили у него агрессивность какую-то, противоречия, якобы он такой самоуверенный. Просто удивительно, неужели я за 20 лет у себя дома этого не заметил? Или врачи в военкоматах этого не заметили?» — сказал он.

По информации Life Shot, 6 ноября Шамсутдинов-старший встретится с сыном в СИЗО. Встреча пройдет в присутствии адвоката.

4 ноября принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на социально-психологическую характеристику Рамиля Шамсутдинова сообщило, что солдат испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости. В документе говорилось, что Шамсутдинов занимался рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой и был отлично развит физически. Он также имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, интересовался вооруженной борьбой и боевыми действиями.

25 октября рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, первым был убит командир роты. После содеянного солдат сразу сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что у него мог произойти нервный срыв из-за проблем, не связанных со службой; по данным источника «Ленты.ру», Шамсутдинов решился на преступление после издевательств над ним со стороны старослужащих. Его арестовали, и он заявил, что не сожалеет о содеянном. Друзья собрали для его отца 220 тысяч рублей, а петицию с требованием освободить срочника подписали более 12 тысяч человек.

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