Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал военных из-за бойни в Забайкалье

Министр обороны России Сергей Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом. Это произошло на прошедшем 1 ноября совещании в Минобороны по итогам расследования массового убийства в войсковой части в Забайкалье, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с итогами мероприятия.

«Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — отметил собеседник агентства.

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По словам одного из источников, глава Минобороны назвал расстрел военнослужащих вопиющим преступлением и поручил оказать силовикам максимальное содействие в расследовании ЧП.

25 октября рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, первым был убит командир роты. После содеянного солдат сразу сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что у него мог произойти нервный срыв из-за проблем, не связанных со службой; по данным источника «Ленты.ру», Шамсутдинов решился на преступление после издевательств над ним со стороны старослужащих. Его арестовали, и он заявил, что не сожалеет о содеянном. Друзья собрали для его отца 220 тысяч рублей, а петицию с требованием освободить срочника подписали более 12 тысяч человек.

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