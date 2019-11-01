Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

«Заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Воинское подразделение несет службу в штатном режиме», — заявил собеседник редакции, назвав информацию о госпитализации вымыслом.

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Ранее издание Ura.ru со ссылкой на Комитет солдатских матерей сообщило о госпитализированных с нервным срывом солдатах в Забайкалье, один из которых якобы был напуган до такой степени, что не мог говорить.

25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. После содеянного солдат сразу сдался спецназу. В Минобороны заявили, что у солдата мог произойти нервный срыв из-за проблем, не связанных со службой. Его арестовали, и он заявил, что не сожалеет о содеянном. Друзья собрали для его отца 220 тысяч рублей, а петицию с требованием освободить срочника подписали более 12 тысяч человек.

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