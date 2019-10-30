Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, изначально собирался убить только одного офицера. Об этом в среду, 30 октября, заявил источник «Коммерсанта», знакомый с ходом следствия.

«Убить он собирался только одного офицера, остальные под раздачу попали», — рассказал собеседник издания и, считают в газете, таким образом косвенно подтвердил информацию о наличии неуставных отношений, которые и могли стать причиной массового расстрела.

Кроме того, забайкальские общественники указали на возможный конфликт Шамсутдинова с офицером — старший лейтенант якобы заставлял его учить устав и драить туалет, а в случае, если он не справлялся, его окунали головой в унитаз.

В то же время в «Комитете солдатских матерей» Тюменской области сообщили, что подняли документы за последние 25 лет и установили, что сигналов о неуставных отношениях из ЗАТО «Горный» за это время получено не было, но добавили — отсутствие данных не говорит о том, что дедовщины там не могло быть.

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Ранее в среду в «Комитете солдатских матерей» Забайкалья также заявили о том, что Шамсутдинова окунали головой в унитаз.

25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым из которых был командир роты, и сдался спецназу. Сразу после ЧП в Минобороны заявили, что у солдата мог случиться нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой.

В результате солдат арестован. Он заявил, что не жалеет о содеянном. Друзья собрали его отцу 220 тысяч рублей. Интернет-петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.

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