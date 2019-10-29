Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия Министерства обороны, которая расследует обстоятельства расстрела солдат в забайкальском поселке Горный, установила причины произошедшего. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами расследования.

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. Источники отметили, что версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась.

По словам собеседников издания, к трагедии могла привести повышенная психологическая нагрузка во время несения караула. В комиссии добавили, что воинская часть расположена далеко от командования, поэтому начальство редко проверяло обстановку в части и не контролировало подбор служащих для дежурств.

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