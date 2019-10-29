Стало известно о проблемах со здоровьем у расстрелявшего сослуживцев солдата

Расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат Рамиль Шамсутдинов мог избежать призыва из-за серьезных проблем со здоровьем, однако военкомат не принял их во внимание и признал его полностью годным к службе. Об этом во вторник, 29 октября, написал на своей странице во «Вконтакте» юрист Юрий Кулагин, специализирующийся на защите интересов призывников.

Кулагин рассказал «Ленте.ру», что Рамиль обращался нему несколько месяцев назад и просил бесплатную консультацию.

«Он показал мне свои амбулаторные карты, чтобы посмотреть, есть ли у него основания для освобождения от армии. Сказал, что хочет переехать из деревни в Тюменской области в Казань, поступить в университет. Я изучал карты около часа и увидел эти основания — отклонения в психическом развитии и сопутствующие им. Но военкомат признал его полностью годным к прохождению службы, присвоив категорию А2», — рассказал юрист.

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Правозащитник добавил, что рекомендовал молодому человеку пройти дополнительное обследование, чтобы ему поставили точный диагноз, при котором «военкомат, вероятно, освободил бы его от несения службы или направил на альтернативную». Но Шамсутдинов постеснялся, решив, что проще будет отслужить в армии, чем встать на учет к специалисту.

«В итоге получилось так, что один скрыл неисправность нервной системы, а другой в лице военкомата не стал разбираться в его амбулаторных картах и проверять по части психиатрии. Я считаю, что ответственность должен нести не только сам Шамсутдинов, но и призывная комиссия, врачи военного комиссариата, которые обследовали его не должным образом», — подытожил Юрий Кулагин.

Юрист также добавил, что при изъятии материалов личного дела солдата из военкомата выяснилось, что оттуда пропали несколько листов — дело не было сшито и пронумеровано. Не исключено, что это могли быть листы жалоб призывника на состояние здоровья или составленный психологом профиль личности — «любые дополнительные материалы, которые помогли бы выявить его заболевание».

«Это обычная практика — личные дела не сшиваются, страницы не пронумеровываются, не опечатываются, как это должно быть по требованию Министерства обороны. Так виновные лица пытаются обезопасить себя», — сказал юрист «Ленте.ру».

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкальского края. Погибли восемь человек — офицеры и солдаты. После случившегося Шамсутдинов без сопротивления сдался прибывшим бойцам спецназа. Минобороны России заявило, что причиной послужил нервный срыв, не связанный со службой.

Служащий пробыл в армии четыре месяца. Он не жаловался родителям на службу, но в последнее время его голос по телефону настораживал его отца, тот, по его признанию, чувствовал, что с сыном «что-то случилось». После ЧП Салим Шамсутдинов не смог пообщаться с сыном: он отказался разговаривать с близкими.

28 октября Читинский военный суд арестовал солдата на срок, запрашиваемый следствием. В ходе следствия солдата направят на психиатрическую экспертизу, вероятнее всего, в Москву.

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