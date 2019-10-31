Стало известно о школьных годах расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, в школе был спокойным, дисциплинированным и воспитанным. Об этом рассказала подруга Шамсутдинова Ольга Чаунина, передает «Газета.ру».

Чаунина отметила, что Шамсутдинов был младше ее на пару лет, и его никогда не замечали ни в каких потасовках.

Материалы по теме Российский солдат расстрелял сослуживцев Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок

Ранее стало известно, что Шамсутдинов изначально собирался убить только одного офицера, остальные «попали под раздачу». Забайкальские общественники и Комитет солдатских матерей указывали, что старший лейтенант заставлял срочника учить устав и драить туалет. Если юноша не справлялся, его окунали головой в унитаз.

25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был командир роты. После содеянного солдат сразу сдался спецназу. В Минобороны заявили, что у солдата мог произойти нервный срыв из-за проблем, не связанных со службой. Его арестовали, и он заявил, что не сожалеет о содеянном. Друзья собрали для его отца 220 тысяч рублей, а петицию с требованием освободить срочника подписали более 12 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru