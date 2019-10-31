Стало известно о школьных годах расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, в школе был спокойным, дисциплинированным и воспитанным. Об этом рассказала подруга Шамсутдинова Ольга Чаунина, передает «Газета.ру».
Чаунина отметила, что Шамсутдинов был младше ее на пару лет, и его никогда не замечали ни в каких потасовках.
Ранее стало известно, что Шамсутдинов изначально собирался убить только одного офицера, остальные «попали под раздачу». Забайкальские общественники и Комитет солдатских матерей указывали, что старший лейтенант заставлял срочника учить устав и драить туалет. Если юноша не справлялся, его окунали головой в унитаз.
25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был командир роты. После содеянного солдат сразу сдался спецназу. В Минобороны заявили, что у солдата мог произойти нервный срыв из-за проблем, не связанных со службой. Его арестовали, и он заявил, что не сожалеет о содеянном. Друзья собрали для его отца 220 тысяч рублей, а петицию с требованием освободить срочника подписали более 12 тысяч человек.